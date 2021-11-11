«У черкасской антивакцинаторки Елены Фаист, открыто заявившей, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации, правоохранители провели обыски по месту ее проживания», — говорится в сообщении канала.
В определении Сосновского райсуда Черкасс, текст которого Фаист показала во время прямого эфира в соцсетях, говорится, что один из черкасских врачей пожаловался на блогера, якобы распространяющую ложные сведения о медиках.
При этом женщина не скрывает, что на прошлой неделе была среди протестующих у здания Рады, где активисты требовали отменить «добровольно-принудительную» вакцинацию против коронавируса. Рассказала Фаист и об обысках у себя дома.
«3 ноября склепали мне ст.161, якобы я унизила чью-то честь и достоинство посредством своих эфиров. Им мало прилепить мне прокремлевский след. Но так дело не слепишь, ведь доказательств нет, и выглядит это нелепо. Поэтому они решили посягнуть на мою свободу слова. Забрали планшет моей дочери, которая учится по нему, тем самым лишив ее возможности учиться, пытались давить морально. Как видите, темные силы негодуют во всех своих проявлениях. Но Правда восторжествует в любом случае», — заявила блогер.