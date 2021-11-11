Правоохранители провели обыски у блогера из Черкасс Елены Фаист после ее открытого заявления о родстве украинцев и россиян. Об этом на днях сообщила на своем сайте телевизионная служба новостей телеканала «1+1»

«У черкасской антивакцинаторки Елены Фаист, открыто заявившей, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации, правоохранители провели обыски по месту ее проживания», — говорится в сообщении канала.

На Украине запретили фильм с Зеленским из-за Юрия Гальцева © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)

При этом женщина не скрывает, что на прошлой неделе была среди протестующих у здания Рады, где активисты требовали отменить «добровольно-принудительную» вакцинацию против коронавируса. Рассказала Фаист и об обысках у себя дома.

«3 ноября склепали мне ст.161, якобы я унизила чью-то честь и достоинство посредством своих эфиров. Им мало прилепить мне прокремлевский след. Но так дело не слепишь, ведь доказательств нет, и выглядит это нелепо. Поэтому они решили посягнуть на мою свободу слова. Забрали планшет моей дочери, которая учится по нему, тем самым лишив ее возможности учиться, пытались давить морально. Как видите, темные силы негодуют во всех своих проявлениях. Но Правда восторжествует в любом случае», — заявила блогер.