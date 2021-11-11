Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил подать заявление об отставке после информации об отделении Госкино от Минкульта. Информацию о возможной отставке Ткаченко 10 ноября распространило издание «Украинская правда»

Отмечается, что министр узнал о решении Кабмина постфактум, во время своего визита в Париж, где принял участие в 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Фактически, с подачи Офиса президента Кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ). Теперь Госкино должно стать Министерством кино», — говорится в сообщении.

Министр культуры Ткаченко опроверг «захват» Одесской киностудии вместе с Коломойским © Facebook, Олександр Ткаченко

О том, что Ткаченко собрался в отставку сообщил также телеканал «1+1», которым министр руководил до того, как ушел в политику. СМИ сослалось на два источника, которые подтвердили информацию о том, что министр подаст заявление 11 ноября.

Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года.