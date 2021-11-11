В среду, 10 ноября, киевлян поразил яркий закат кроваво-красного цвета. Многим горожанам удалось его запечатлеть, например, это сделала медиа-эксперт Лариса Мудрак, которая опубликовала снимки у себя в Facebook. Свою реплику по этому поводу оставил в соцсетях и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан

Многие подписчики Мудрак написали, что по народным приметам красный закат — это к резкому похолоданию. Обратил внимание на яркое природное явление и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, он увидел в «кровавом» закате особое предзнаменование.

«Багряный или кровавый закат. Природа как бы намекает», — написал он.