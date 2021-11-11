Многие подписчики Мудрак написали, что по народным приметам красный закат — это к резкому похолоданию. Обратил внимание на яркое природное явление и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, он увидел в «кровавом» закате особое предзнаменование.
«Багряный или кровавый закат. Природа как бы намекает», — написал он.
Какие именно нужно сделать выводы Богдан не уточнил, однако, судя по прогнозу погоды, народные приметы о резких заморозках в этот раз не сработали: синоптики обещают киевлянам на ближайшие дни до 3 градусов тепла, умеренный ветер и полное отсутствие осадков.