По словам дипломата, на минувшем заседании украинская делегация «продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон».
Представители Украины, по его словам, не проявили готовность обсуждать какие-либо вопросы намеченной и согласованной повестки дня, а также проигнорировали предложения народных республик Донбасса.
«Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», — сказал Грызлов.
Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.