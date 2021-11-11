Киев «валяет дурака» на переговорах контактной группы по Донбассу и отказывается обсуждать вопросы по урегулированию конфликта. Об этом 10 ноября заявил полпред РФ в группе Борис Грызлов, передает «Российская газета»

По словам дипломата, на минувшем заседании украинская делегация «продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон».

«Украина не стремится получить Донбасс обратно». В чем Вашингтон согласился с Москвой © REUTERS, Alexander Ermochenko / REUTERS, Alexander Ermochenko / Перейти в фотобанк

«Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», — сказал Грызлов.

Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.