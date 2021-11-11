Президент Украины Владимир Зеленский предложил олигархам, которые владеют энергоструктурами, не испытывать его «ангельское терпение» в период отопительного сезона. Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном 10 ноября в Telegram-канале главы государства

Зеленский отметил, что каждый раз перед началом отопительного сезона «олигархические структуры начинают играть в игру под названием искусственный дефицит». Энергокризис на Украине устроили внутренние монополисты - Бортник © стрингер

«Кроме вашего "искусственного дефицита" вполне реальный наш дефицит — дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Это можно проверить», — сказал он.

При этом Зеленский пообещал, что для потребителей тарифы не будут расти до окончания отопительного сезона.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его было накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.

На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.