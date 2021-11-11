В Киеве задержали напавшего на музыкального продюсера группы Kazka Николая Журавлева. Сообщение об этом 10 ноября появилось на официальном сайте Киевской городской прокуратуры

«Поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между потерпевшим, автором песен известной украинской группы, и его соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время указанного инцидента подозреваемый нанес потерпевшему не менее одного удара в область правой височной области», — говорится в сообщении силовиков.

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Нападавшего быстро задержали, ему предъявлено обвинение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее прокомментировать случившееся успел сам пострадавший, выложивший пост в Instagram, где рассказал о произошедшем.

«Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме», — написал продюсер.