Зеленский отметил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об усилении границы никоим образом не повлияет на въезд и выезд на территорию Украины граждан Белоруссии.
«Речь идет только о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — заявил он.
В частности накануне на заседании СНБО было принято решение об усилении присутствия на украинско-белорусской границе Госпогранслужбы страны, Нацполиции и Нацгвардии.
Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате уже несколько суток толпы иностранцев в основном арабского происхождения атакуют границу, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.
Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.
Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов арабского происхождения, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.
Аналогичное заявление сделал и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, объявивший о том, что происходящее — якобы намеренные действия Белоруссии, которая может перенаправить беженцев для атаки границы с Украиной.
Минск называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.