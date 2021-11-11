Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации на польско-белорусской границе, которую атакуют толпы арабских мигрантов, охрана украинской границы была усилена. Его обращение было опубликовано 10 ноября в Telegram-канале главы государства

Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру

«Речь идет только о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — заявил он.

В частности накануне на заседании СНБО было принято решение об усилении присутствия на украинско-белорусской границе Госпогранслужбы страны, Нацполиции и Нацгвардии.

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате уже несколько суток толпы иностранцев в основном арабского происхождения атакуют границу, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов арабского происхождения, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.

Аналогичное заявление сделал и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, объявивший о том, что происходящее — якобы намеренные действия Белоруссии, которая может перенаправить беженцев для атаки границы с Украиной.

Минск называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.