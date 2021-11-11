Украинцев в граничащих с Белоруссией районах просят информировать правоохранителей о появлении незнакомых лиц. Об этом в эфире «Украина 24» 10 ноября заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин

По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД уже приведены в боевую готовность в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши. Эскалация конфликта, уверен замминистра, возможна в любой момент.

«Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины», — заявил Енин.

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Денис Монастырский планирует проверить ситуацию на границе Украины и Белоруссии, которую будут охранять более 8 тысяч украинских военнослужащих.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стянула к границе военных.