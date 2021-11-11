Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность своему предшественнику Петру Порошенко за продажу телеканалов «Пятый» и «Прямой» после принятия закона о долигархизации. Его слова прозвучали 10 ноября в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале главы государства

«То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов», — сказал президент.

По данным украинских СМИ, 8 ноября Порошенко продал 100% прав «Пятого канала» и «Прямого телеканала» медиахолдингу «Свободные медиа», которым управляют журналисты, общественные деятели и парламентарии, ранее работавшие журналистами.

Испугались Зеленского. Порошенко и другие хозяева СМИ выводят их из-под удара © president.gov.ua Владимир Зеленский поприветствовал это решение и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине. Кроме того принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.