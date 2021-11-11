Президент Украины Владимир Зеленский заявил о будто бы имеющей место концентрации российских войск на границе с Украиной и обвинил Российскую Федерацию в срыве встречи в «нормандском формате». Его обращение было опубликовано 10 ноября в Telegram-канале главы государства

«Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Я надеюсь, что теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе. На восьмом году войны такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, блогеров, которые подняли медиакрик», — подчеркнул Зеленский.

Посол рассказал, как США могут усугубить ситуацию на юго-востоке Украины © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Ранее The Washington Post со ссылкой на собственные заявила со ссылкой на источники о том, что Россия якобы концентрирует свои войска на границе с Украиной. В Кремле назвали данную информацию западных СМИ некачественным вбросом, подчеркнув, что передвижение российских войск по территории страны — сугубо внутреннее дело РФ.