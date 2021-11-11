«Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Я надеюсь, что теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе. На восьмом году войны такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, блогеров, которые подняли медиакрик», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того он заявил, что украинская разведка обладает полной информацией, а «армия готова дать отпор любому, в любое время и в любом месте». Зеленский призвал общество не паниковать, чтобы не стать частью «информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия».
Ранее The Washington Post со ссылкой на собственные заявила со ссылкой на источники о том, что Россия якобы концентрирует свои войска на границе с Украиной. В Кремле назвали данную информацию западных СМИ некачественным вбросом, подчеркнув, что передвижение российских войск по территории страны — сугубо внутреннее дело РФ.