В СБУ назвали причину запрета Галкина

В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили попадание российского шоумена Максима Галкина в черный список страны, куда его включили 3 ноября. Что именно сказали в СБУ 10 ноября написало издание APnews

«Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные об его деятельности в ущерб Украине. А в частности — направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее», — говорится в сообщении СБУ.

«Пока ты спала»: Галкин устроил сюрприз Пугачевой перед юбилеем свадьбы © Алла Пугачева/Инстаграм

Кстати, эта участь пока миновала супругу ведущего певицу Аллу Пугачеву. Однако и в отношении нее украинские радикалы неоднократно высказывали свое возмущение, так как несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.