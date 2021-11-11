В СБУ назвали причину запрета Галкина

«Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные об его деятельности в ущерб Украине. А в частности — направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее», — говорится в сообщении СБУ.
Сам артист пока никак не прокомментировал свое отношение к запрету на въезд на Украину.
Кстати, эта участь пока миновала супругу ведущего певицу Аллу Пугачеву. Однако и в отношении нее украинские радикалы неоднократно высказывали свое возмущение, так как несколько лет назад выпустила песню «Война», посвященную событиям на Украине. Автором слов и музыки стал кузнец из Пскова Евгений Вагин.