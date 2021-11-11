Президент Украины Владимир Зеленский в жесткой форме призвал вакцинироваться украинцев, рассказав о стремительном сокращении населения из-за пандемии. Его обращение было опубликовано 10 ноября в Telegram-канале главы государства

«Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 миллионов. Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов не превратились в 20? Все они будут вакцинированы… Медицинская система готова как никогда. Но не надо проверять на себе. Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация, не надо давать новую жизнь. Надо всем беречь свое собственное», — сказал Зеленский.

Он отметил, что за два года в боях на Донбассе погибли 146 украинских военных, в то же время за прошедшие двое суток от COVID-19 умерли более 1,5 тыс. украинцев. «Включаешь ТВ, а там Зеленский»: продюсер о реакции РФ на действия Украины © кадр «Студия Квартал 95»

Президент напомнил, что в Европе полный курс вакцинации уже прошли 65% населения, а на Украине такое же количество не сделало ни одной прививки. При этом Зеленский отметил, что украинская медицинская система сегодня готова как никогда, и призвал «не проверять это на себе».

За сутки на Украине заболели COVID-19 23 283 человека, также было 816 летальных случаев и выздоровели — 16 277 человек.