Газопровод «Северный поток-2» уступает газотранспортной системе Украины из-за одного «изъяна», уверен глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом он написал в своей статье для портала NV.ua, опубликованной на днях

По мнению Витренко, украинская ГТС удобнее «Северного потока-2» из-за наличия резерва труб.

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока — 2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод», — пишет глава «Нафтогаза».

«Северный поток — 2»: cамый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Украина выступает против «Северного потока-2» и требует сохранить транзит газа из России через свою территорию.

США и Германия договорились, что после запуска «Северного потока — 2» Берлин должен проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.