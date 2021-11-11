По мнению Витренко, украинская ГТС удобнее «Северного потока-2» из-за наличия резерва труб.
«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока — 2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод», — пишет глава «Нафтогаза».
Он также уверен, что ГТС Украины выигрывает у «Северного потока-2» с точки зрения расположения и возможностей транспортировки, например из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы.
Украина выступает против «Северного потока-2» и требует сохранить транзит газа из России через свою территорию.
США и Германия договорились, что после запуска «Северного потока — 2» Берлин должен проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.