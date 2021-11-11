Планы США по поставкам оружия Украине только усугубят ситуацию на юго-востоке страны, считает посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице российского диппредставительства в Facebook 11 ноября

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