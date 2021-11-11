«Планы по поставкам оружия киевскому режиму лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — заявил Антонов.
Ранее США и Украина подписали хартию стратегического партнерства. В документе США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, а также одобряют стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
На встрече с украинской делегацией госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине продолжение военной помощи, в том числе поставки летального оружия.