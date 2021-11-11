Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в Вашингтоне встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Белого дома

«Они обсудили прогресс, достигнутый в отношении двусторонних приоритетов, определенных президентом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября. Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также продолжающееся сотрудничество в области энергетической безопасности, реформы управления и борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины

Ранее США и Украина подписали хартию стратегического партнерства. В документе США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, то есть включая Крым (который в 2014 году вошёл в состав РФ по итогам референдума), кроме того, они одобряют стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО.