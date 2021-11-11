«Они обсудили прогресс, достигнутый в отношении двусторонних приоритетов, определенных президентом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября. Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также продолжающееся сотрудничество в области энергетической безопасности, реформы управления и борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.
Также Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поприветствовал «приверженность Украины разрешению конфликта на Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий со стороны США».
Ранее США и Украина подписали хартию стратегического партнерства. В документе США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, то есть включая Крым (который в 2014 году вошёл в состав РФ по итогам референдума), кроме того, они одобряют стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО.