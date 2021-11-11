«Мы продолжим летать, использовать корабли и проводить операции в международном воздушном пространстве и международных водах, когда это необходимо. И мы будем продолжать делать это. И даже прямо сейчас в Черном море находится несколько американских военных кораблей», — сказал Кирби.
Он отметил, что может давать комментарии только от лица Пентагона, а не всего НАТО.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что учения США в Черном море выглядят как изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе. Подобные действия дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе, "одной из их целей является военное освоение территории Украины, добавили в ведомстве.