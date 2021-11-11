Ранее представители Саакашвили, находящегося в тюрьме в городе Рустави, обратились в ЕСПЧ с требованием перевести экс-президента в частную многопрофильную гражданскую клинику.
Страсбургский суд не удовлетворил требование, призвав Саакашвили прекратить голодовку. ЕСПЧ также обязал власти Грузии информировать о состоянии здоровья экс-президента и о проведенных в отношении него медицинских вмешательствах.
Ранее Саакашли рассказал о том, что его избили после приезда в больницу Глданской тюрьмы. По его словам, сотрудники тюремной больницы пытались силой вытащить его из машины, а затем несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.