Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе в частную клинику и попросил его начать есть. Об этом 10 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе

Ранее представители Саакашвили, находящегося в тюрьме в городе Рустави, обратились в ЕСПЧ с требованием перевести экс-президента в частную многопрофильную гражданскую клинику. «Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ранее Саакашли рассказал о том, что его избили после приезда в больницу Глданской тюрьмы. По его словам, сотрудники тюремной больницы пытались силой вытащить его из машины, а затем несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.