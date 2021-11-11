Неправильная энергетическая политика украинской власти привела к тому, что Украина вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает РИА Новости 11 ноября

Эксперт отметил, что испорченные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко могут привести к тяжелым последствиям.

«Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <…> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут», — сказал политолог.

Почти детективная история. Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал © president.gov.ua Владимиру Зеленскому.

Кроме того, страна испытывает нехватку газа, что потребует обращения к российскому «Газпрому».

«Только это все будет под видом страшного ужасного энергокризиса, к которому мы непонятно как пришли, а потом под давлением обстоятельств мы вынуждены <…> с болью в сердце идти к агрессорам», — сказал Корнейчук.

Он также добавил, что хотел бы увидеть хотя бы одно действие власти, направленное на преодоление сложившегося энергетического кризиса.

Белоруссия возобновила поставки электричества на Украину 6 ноября. Известно, что контракт предусматривает получение Украиной белорусской электроэнергии на срок до конца ноября.

Многие эксперты называют происходящее на Украине энергетическим кризисом, поскольку серьезные проблемы не ограничиваются электроэнергией. Страна испытывает жесточайший дефицит газа и угля.