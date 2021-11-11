Депутат Верховной Рады Максим Бужанский сравнил миграционный кризис на границе с Польшей с событиями 1939 года. Об этом он на днях написал в своем Telegram-канале

Бужанский сравнил события разных веков: в 1939 году, по мнению Польши, она все сделала правильно, напав вместе с Германией на Чехословакию и «натравливая» Германию на Восток. Но после Польша сама стала жертвой Германии.

«21 век. Польша всё сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует её границу впервые с 1939 года», — отметил нардеп.

Как в Первую мировую. Зачем Польша перебрасывает танки к границе с Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«По какой причине от Лукашенко, преданного максимальному остракизму, поляки ждут дружественных или нейтральных действий, непонятно», — заключил он.

Польша обвиняет белорусские власти в том, что власти этой страны ведут «гибридную акцию» против Польши и ЕС, организуя попытки мигрантов из стран Азии по пересечению польской границы.

Польша, Латвия и Литва выставили на границе заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.

Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.