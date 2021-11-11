Бужанский сравнил события разных веков: в 1939 году, по мнению Польши, она все сделала правильно, напав вместе с Германией на Чехословакию и «натравливая» Германию на Восток. Но после Польша сама стала жертвой Германии.
«21 век. Польша всё сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует её границу впервые с 1939 года», — отметил нардеп.
Он добавил, что масштаб событий хоть и не сопоставим, но принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же.
«По какой причине от Лукашенко, преданного максимальному остракизму, поляки ждут дружественных или нейтральных действий, непонятно», — заключил он.
Польша обвиняет белорусские власти в том, что власти этой страны ведут «гибридную акцию» против Польши и ЕС, организуя попытки мигрантов из стран Азии по пересечению польской границы.
Польша, Латвия и Литва выставили на границе заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.
Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.