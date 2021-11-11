По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американцы опасаются «вторжения» России на украину

На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава американского внешнеполитического ведомства сказал, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией на границе РФ и Украины, где, по информации американских СМИ, сконцентрированы российские военные.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что её спровоцировали», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Никакую границу 7 лет назад Россия не переходила — Крым перешёл в состав РФ добровольно по итогам референдума, а Донбасс не хотел жить в стране под руководством лидеров Майдана, которым придти к власти удалось помогли никто иной как американские власти.

Блинкен похвалил Украину за сдержанность, обвинив в провокациях Россию, но никаких доказательств не привёл.

В конце октября — начале ноября несколько американских СМИ почти одновременно опубликовали статьи о якобы имевшем место быть стягивании российских военных на границу с Россией, затем с аналогичными заявлениями выступили официальные представители Госдепартамента и Пентагона.

О том, что никакой активности российских войск у границы не наблюдается, заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. То есть в этой ситуации Киев встал на сторону Москвы.