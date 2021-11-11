Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не уверен, что Москва распоряжается своими энергоресурсами в негативном ключе

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне журналисты спросили главу Госдепартамента, почему Вашингтон не может согласиться с утверждениями Киева, что Россия использует энергоресурсы как геополитическое оружие. Коломойский в суде лишает Украину последних запасов газа: «Нафтогаз» рассказал подробности иска © скриншот видео "BIHUS info"

«Мы изучаем, использует ли Россия энергетику, которая у неё имеется, позитивным образом или же стремится использовать её в качестве оружия. Она (Россия — ред.) говорила, что у неё достаточно запасов, чтобы обеспечить энергетические потребности Европы. Если она на самом деле будет делать то, о чём говорит, это может действительно снизить обеспокоенность. Если она не будет это делать, это точно станет подтверждением того, что нас беспокоит: что энергетика становится оружием», — ответил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В адрес России со стороны Украины нередко звучат обвинения в использовании энергоресурсов в качестве оружия, особенно в контексте построенного и готового к запуску газопровода «Северный поток-2». Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября подобные заявления политически мотивированной болтовнёй и подчеркнул, что Москва вообще не применяет никакое оружие.