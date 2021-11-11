Идея бывшего премьера Украины Арсения Яценюка построить стену на границе с Белоруссией, похожа на маразм, который усиливается по мере приближения к зиме. Такое мнение 10 ноября выразил политолог Михаил Погребинский в интервью Sputnik

«Это обычный бред, который предполагает какой-то "профит" для компании, которая будет или не будет эту стену делать. Здесь же речь идет о том, что стена нужна для того, чтобы не пускать безоружных людей. Но они как бы рассматривают эту границу, как потенциальную границу с вражеским государством, которая может атаковать с севера Украины… Никакая стена этому не помеха. Это очевидно. Поэтому я думаю, что это все болтовня и никакой стены не будет», — заявил эксперт.

По мнению Погребинского, это очередное проявление «маразма украинской политики, которая, что называется, крепчает по мере приближения к зиме».

В сентябре 2014 года Яценюк уже инициировал проект «Стена», мечтая о надежных защитных фортификационных сооружениях на границе с Россией. По данным украинских СМИ, что построено около половины таких сооружений, а остальные выделенные средства были украдены. «Стена Яценюка» обошлась Украине в $72 млн © Facebook/Арсеній Яценюк

Теперь, по словам Яценюка, пришло время, чтобы возвести такую же «стену» на границе с Белоруссией, чему якобы способствует миграционный кризис на польско-белорусской границе. Эта тема, уверен бывший премьер, должна стать главным вопросом для Совета национальной безопасности и обороны Украины.