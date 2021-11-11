Сообщалось, что Украина в 27 раз нарастила поставки электроэнергии из Белоруссии. Эти поставки являлись аварийной помощью и были возможны благодаря единой энергосистеме, оставшейся со времен Советского Союза. О том, чем грозит Украине разрыв этих связей рассказал в интервью Украина.ру эксперт по энергетике Валентин Землянский

С просьбой об оказании аварийной помощи из энергосистемы Белоруссии объемом 500 МВт Украина обратилась в начале ноября. Причиной стал значительный дефицит в энергосистеме. Землянский подчеркнул, что у Украины нет альтернативы единой энергосистеме с Россией и Белоруссией. Алексей Паевский: Пока энергия из водорода дорогая, но скоро все изменится © Facebook, Алексей Паевский

«Какая может быть альтернатива, если в данном случае мы являемся частью единой энергосистемы. То есть здесь альтернативы быть не может с технической точки зрения. У нас постоянно идут разговоры — давайте присоединимся к европейской энергосистеме. Это конечно, все очень здорово, европейская энергосистема», — сказал Землянский.

Присоединение к европейской системе затруднено с технической точки зрения и грозит Украине потерей помощи при авариях, считает эксперт.

«В условиях форс-мажора европейская энергосистема в первую очередь начинает обеспечивать себя. То есть сначала интересы собственных потребителей, а потом уже все остальное, где, кому и как помочь», — заявил собеседник издания.

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