Отказ от традиционных источников энергии — непозволительная в настоящий момент роскошь для Украины. Эксперт отмечает, что форсируют «зеленый переход» в развивающихся странах силы Запада.
«И, в принципе, об этом говорилось на этом саммите, в частности, президент Боливии говорил о такой тенденции, как реколонизация, — это такой неоколониализм, как раз связанный с энергетической сферой. Потому что экономически развитые страны, условно, коллективный Запад, могут позволить себе переход, отказ от углеводорода в пользу зеленой энергетики, или отказ от угля в пользу газа», — сказал Землянский.
Документ о сокращении углеродного следа, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в Глазго носит сугубо политический характер, заключил эксперт.
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