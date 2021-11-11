На климатическом саммите в Глазго Украина обязалась отказаться от угля до 2035 года. Для экономики страны этот шаг может быть убийственен, рассказал в интервью Украина.ру директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский

Отказ от традиционных источников энергии — непозволительная в настоящий момент роскошь для Украины. Эксперт отмечает, что форсируют «зеленый переход» в развивающихся странах силы Запада. «Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войны © РИА Новости, president.gov.ua

«И, в принципе, об этом говорилось на этом саммите, в частности, президент Боливии говорил о такой тенденции, как реколонизация, — это такой неоколониализм, как раз связанный с энергетической сферой. Потому что экономически развитые страны, условно, коллективный Запад, могут позволить себе переход, отказ от углеводорода в пользу зеленой энергетики, или отказ от угля в пользу газа», — сказал Землянский.

Документ о сокращении углеродного следа, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в Глазго носит сугубо политический характер, заключил эксперт.

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