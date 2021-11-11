Не имеющий аналогов в истории современной Украины энергокризис может привести к кризису политическому. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический аналитик Энрике Менендес

На Украине очень активно обсуждается система веерных отключений, нехватка угля, газа и электроэнергии может послужить причиной отключения целых городов и регионов от энергосети, может пропасть отопление в городах, заявил собеседник издания.

«И если правительство сейчас не найдет какого-то способа выкрутиться из этой ситуации, то конечно, в политический кризис это может перерасти. Я думаю, что преждевременно говорить о внеочередных выборах президента и парламента, но то, что правительство может уйти в отставку в полном составе — это наша ближайшая перспектива на эту зиму целиком вероятная», — сказал Менендес.

Эксперт выразил сомнение в том, что Энергомайдан вероятен. Для этого необходимо одобрение западных игроков, считает эксперт.

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