«Тактика сегодня и России и Белоруссии в том, что они и зарабатывают хорошо на Украине. Кроме того они показывают, что спасают страну и братский украинский народ, цитирую буквально дословно. И они показывают, что на самом деле между Украиной, Россией и Белоруссией нет конфликта, есть бизнес, как всегда. Мы продолжаем бизнес-отношения», — заявил он.
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Кроме того ситуация сложилась таким образом, что, экспортируя электроэнергию по действующим контрактам, страна сама остро нуждается в ресурсе.
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. До конца октября на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.
На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.