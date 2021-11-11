Россия и Белоруссия показывают миру, что с Украиной у них бизнес-отношения и конфликта нет. Об этом 9 ноября заявил политический эксперт Руслан Бортник на пресс-конференции в «Голос.ua»

«Тактика сегодня и России и Белоруссии в том, что они и зарабатывают хорошо на Украине. Кроме того они показывают, что спасают страну и братский украинский народ, цитирую буквально дословно. И они показывают, что на самом деле между Украиной, Россией и Белоруссией нет конфликта, есть бизнес, как всегда. Мы продолжаем бизнес-отношения», — заявил он.

Энрике Менендес: В Украине назревает энергокризис, но Энергомайдана не будет © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. До конца октября на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.