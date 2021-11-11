Многополярный мир - опасная конфигурация, которая может привести к мировой войне. Поддерживать такую концепцию России невыгодно, считает российско-американский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Многополярный мир подразумевает создание нескольких центров силы, равных по мощи и потенциям, резервам и возможностям, которые якобы поделят между собой мир и гармонизируют международные отношения. Собеседник издания полагает, что некоторые из центров силы неизбежно захотят бросить вызов другим державам в борьбе за доминирование. В МИД РФ видят риск гонки вооружений из-за создания AUKUS © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

По мнению Злобина, Россия должна поддерживать не многополярный, а бесполярный мир.

«Лично я считаю и двадцать лет назад об этом написал книгу, что новый миропорядок будет бесполярным. То есть не будет ни одного центра силы, способного навязать свою повестку дня более-менее значительной части глобального сообщества», — сказал Злобин.

Будущий миропорядок будет гораздо более сложным, чем двухполярный и даже многополярный мир, подчеркнул эксперт. В конфигурации будущего ключевую роль будут иметь цифровая экономика, искусственный интеллект и новые типы вооружений. В этом отношении Россия ушла далеко вперед, заключил Злобин.

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