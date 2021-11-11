Энергетические украинские монопольные компании из-за конкуренции в условиях кризиса привели к тому, что профицитной стране приходится импортировать ресурс. Об этом 9 ноября заявил политический эксперт Руслан Бортник на пресс-конференции в «Голос.ua»

«Нехватка энергоресурса и выработка электроэнергии сегодня наблюдается не только на государственных объектах, но и на частных… Это следствие двух причин. Первое — это конкуренция между производителями и потребителями электроэнергии. Когда одни энергетические монополии пытались удержать максимально высокие цены, прежде всего, для бизнеса, для потребителей… Это только один из элементов», — заявил Бортник.

Николай Азаров: из-за бездарного премьера Украине хватит газа всего на две холодных недели © Скриншот из видео Украина.ру

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на девяти ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.

На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.