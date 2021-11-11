Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Кризис верховенства права поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.
Поэтому, считает эксперт, нынешний конфликт между Польшей и Евросоюзом закончится заключением определенного компромиссного решения.
«Если посмотришь на действия нынешнего правительства, у них такая тактика — они сначала делают определенные громкие заявления, как сегодня Моравецкий, а потом практически уступают по всем направлениям», — указал Пискорский.
Тем более, если судить по данным соцопросов, то 90% поляков — за членство Польши в Евросоюзе, поэтому вопрос решится сам собой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.