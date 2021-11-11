Любому польскому президенту, который просто заговорит или даже подумает про выход Польши из Евросоюза, про какой-то Полэкзит, ему сразу же устроят варшавский вариант киевского Евромайдана. Об этом рассказал колумнист газеты «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру

Матеуш Пискорский: ЕС в конфликте с Польшей заботится не о поляках, а о своих инвесторах © Facebook, Mateusz Piskorski Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.

Поэтому, считает эксперт, нынешний конфликт между Польшей и Евросоюзом закончится заключением определенного компромиссного решения.

«Если посмотришь на действия нынешнего правительства, у них такая тактика — они сначала делают определенные громкие заявления, как сегодня Моравецкий, а потом практически уступают по всем направлениям», — указал Пискорский.

Тем более, если судить по данным соцопросов, то 90% поляков — за членство Польши в Евросоюзе, поэтому вопрос решится сам собой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.