Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Кризис верховенства права поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.
Венгрия может себя так вести, потому что у нее есть всегда альтернатива в лице Москвы, Пекина и других крупных игроков, пояснил эксперт.
«Я всегда вспоминаю случай, когда Орбан не смог договориться в Брюсселе о чем-то, и сразу же после визита в Брюссель отправился с визитом в Москву, а потом еще и в Пекин. Он тогда, кстати, в Москве получил кредит на строительство атомной электростанции. Так что у него всегда есть альтернативный вариант. У Польши вариантов нет. У Польши единственный вариант, который остался — это США. А США не заинтересованы в оказании финансовой, инфраструктурной поддержки Польши. Это вообще не входит в их интересы», — указал Пискорский.
Так что на самом деле у Польши безвыходная ситуация на данный момент. Поэтому, скорее всего, Польша будет склонна к уступкам, к компромиссам намного большим, чем это себе позволяет Орбан, уточнил политолог.
Сейчас практически все упрекают Польшу, а Орбана, который тоже нарушает определенные принципы ЕС, практически уже никто не критикует. Все сосредоточились на Польше. Просто все прекрасно понимают, что у Орбана переговорная позиция намного сильнее, чем у Варшавы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.