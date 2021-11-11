Не стоит сравнивать Венгрию с Польшей, потому что Венгрия, кроме того, что они бунтуют против некоторых решений Евросоюза, имеет довольно грамотную рациональную внешнюю политику, которая заключается в том, что у нее сохраняется многовекторность. Об этом рассказал колумнист газеты «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру

Матеуш Пискорский: ЕС в конфликте с Польшей заботится не о поляках, а о своих инвесторах © Facebook, Mateusz Piskorski Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.

Венгрия может себя так вести, потому что у нее есть всегда альтернатива в лице Москвы, Пекина и других крупных игроков, пояснил эксперт.

«Я всегда вспоминаю случай, когда Орбан не смог договориться в Брюсселе о чем-то, и сразу же после визита в Брюссель отправился с визитом в Москву, а потом еще и в Пекин. Он тогда, кстати, в Москве получил кредит на строительство атомной электростанции. Так что у него всегда есть альтернативный вариант. У Польши вариантов нет. У Польши единственный вариант, который остался — это США. А США не заинтересованы в оказании финансовой, инфраструктурной поддержки Польши. Это вообще не входит в их интересы», — указал Пискорский.

Так что на самом деле у Польши безвыходная ситуация на данный момент. Поэтому, скорее всего, Польша будет склонна к уступкам, к компромиссам намного большим, чем это себе позволяет Орбан, уточнил политолог.

Сейчас практически все упрекают Польшу, а Орбана, который тоже нарушает определенные принципы ЕС, практически уже никто не критикует. Все сосредоточились на Польше. Просто все прекрасно понимают, что у Орбана переговорная позиция намного сильнее, чем у Варшавы, заключил собеседник издания.

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