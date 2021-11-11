Ранее президент Польши Анджей Дуда неоднократно заявлял, что вопрос репараций со стороны Германии все еще открыт. При этом в правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Во-первых, это пожилые люди, во-вторых, это жители польской глубинки, на которых никак не воздействовали разного рода фонды из Германии, которые проводили ряд программ, еще начиная с девяностых, пояснил эксперт.
«Наоборот, я считаю, что на самом деле то, что сделала Германия, начиная с начала девяностых, в плане улучшения своего имиджа в Польше, — это образцовый пример того, как нужно заниматься пиаром», — подчеркнул Пискорский.
Отношения поляков к Германии и немцам на самом деле резко изменилось за эти тридцать лет. Если спросить у молодого поколения, то у него вообще нет какого-то отрицательного отношения к Германии, так что правящая партия просто эксплуатирует страхи как минимум части электората перед Германией, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.