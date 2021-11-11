Президент Украины Владимир Зеленский разгневал как широкую общественность страны, так и олигархические круги. В сложившейся ситуации президенту необходимо защитить экономические интересы собственных игроков, иначе он рискует потерять власть, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Зеленский должен проводить национально-ориентированную линию, защищать интересы украинских финансово-промышленных групп, если он надеется остаться у власти, заявил эксперт. Почти детективная история. Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал © president.gov.ua

«Да, украинские олигархи — это не белые и пушистые зайчики. Но то, что США весь украинский бизнес называют «коррупцией», означают, что они борются с украинским национальным бизнесом. Зеленский должен более жестко отстаивать эти позиции. Но вряд ли он будет это делать. У него нет для этого ресурсов», — сказал Жарихин.

Зеленский с самого начала стал выполнять все распоряжения американского посольства и Госдепа, не разбирая, какие из них идут на пользу или во вред Украине. Главной его ошибкой было то, что он принципиально не стал отстаивать интересы олигархов перед интересами транснациональных корпораций, заключил эксперт.

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