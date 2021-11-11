Эксперт подчеркнул, что Зеленский разгневал украинский олигархат, сдавая интересы местного бизнеса американцам. 

Бондаренко пояснил, почему Зеленский решит вопрос с Ахметовым «полюбовно»
Бондаренко пояснил, почему Зеленский решит вопрос с Ахметовым «полюбовно»
© скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

 

«Дело в том, что по тем или иным причинам сейчас назревает недовольство среди тех, кто имеет возможность давать деньги на политическую деятельность (среди олигархов) и недовольство нынешней ситуацией, когда Зеленский под давлением США сдает не только интересы Украины и ее граждан, но и, интересы украинских финансово-промышленных групп, которые хотят заменить транснациональными корпорациями, контролируемыми США», — сказал Жарихин.

Собеседник издания отметил, что силы, выступающие против Зеленского, в первую очередь защищают свои интересы, и не выступают против прозападного курса страны. Жарихин провел параллели с Грузией, где экс-президент Саакашвили был смещен силами Бидзины Иванишвили, крупного олигарха.

Полностью интервью можно прочитать здесь.