Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был свергнут силами, поддерживающими местные финансово-промышленные круги. Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибку грузинского коллеги, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт подчеркнул, что Зеленский разгневал украинский олигархат, сдавая интересы местного бизнеса американцам. Бондаренко пояснил, почему Зеленский решит вопрос с Ахметовым «полюбовно» © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Дело в том, что по тем или иным причинам сейчас назревает недовольство среди тех, кто имеет возможность давать деньги на политическую деятельность (среди олигархов) и недовольство нынешней ситуацией, когда Зеленский под давлением США сдает не только интересы Украины и ее граждан, но и, интересы украинских финансово-промышленных групп, которые хотят заменить транснациональными корпорациями, контролируемыми США», — сказал Жарихин.

Собеседник издания отметил, что силы, выступающие против Зеленского, в первую очередь защищают свои интересы, и не выступают против прозападного курса страны. Жарихин провел параллели с Грузией, где экс-президент Саакашвили был смещен силами Бидзины Иванишвили, крупного олигарха.

Полностью интервью можно прочитать здесь.