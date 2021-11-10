Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе. И это при том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие и отказывается участвовать в переговорах по деэскалации боевых действий

На совместной пресс-конференции в Вашингтоне глава Госдепартамента затронул тему конфликта в Донбассе. Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом американские власти продолжают поставлять Киеву вооружение, которое впоследствии применяется в Донбассе: в рамках одобренного президентом США Джо Байденом пакета военной помощи на сумму $60 млн только в октябре украинские власти получили 3 партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, высокотехнологичную и остродефицитную технику.

В то же время американские чиновники уходят от ответа на вопрос о возможности присоединения США к переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе, на чём настаивает Киев. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что не имеет ничего против этой идеи, и если Вашингтон будет реально заинтересован в деэскалации и сможет повлиять на украинские власти, то это может пойти на пользу.