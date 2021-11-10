Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представляют сделку как взаимовыгодную, но на самом деле Киев только ещё сильнее впадёт в зависимость от Вашингтона

Главы внешнеполитических ведомств подписали в здании Госдепартамента документ, который определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах.

В отличие от предыдущей версии — от 2008 года — нынешняя хартия стратегического партнёрства Украина-США содержит пункты о противодействии России.

США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, то есть включая Крым (который в 2014 году вошёл в состав РФ по итогам референдума), кроме того, они одобряют стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО. В хартии закреплены намерение сторон расширить двустороннее взаимодействие для укрепления безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также поддержка плана трансформации украинской экономики, предусматривающего модернизацию ключевых секторов и привлечение инвестиций. «Зеленский хочет выиграть выборы во второй раз». На что согласился Киев в отношениях с Вашингтоном © коллаж Украина.Ру

«Обновлённая хартия о стратегическом партнёрстве США и Украины, которую мы с главой МИД подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Однако на условиях анонимности источники в правительстве Украины и представители различных партий говорят, что хартия — это очередной рамочный документ и не накладывает на Вашингтон никаких обязательств. Государству эта сделка не принесёт никакой выгоды, зато Офис президента Украины таким образом надеется заручиться поддержкой Вашингтона, чтобы нынешний глава государства Владимир Зеленский избрался на второй срок. При этом благодаря хартии американцы усилят своё влияние на& Украине: чиновники будут делать то, что им скажут из Вашингтона.