Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин заявил о нехватке площадей для сотрудников своего министерства, сообщил 10 ноября «24 канал»

Рябикин рассказал, что недоукомплектация вверенного ему министерства составляет более 40%. Одной из причин такого положения является, по словам министра, слишком маленькая площадь здания, выделенного учреждению.

«Людей не принимают на работу, потому что их негде сажать», — заявил украинский министр.

Рябикин утверждал, что вопросы нехватки кадров отвлекают его от работы над проблемами оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса, сообщил «24 канал». Адвокат Гожый рассказал о прочной связи между Майданом и деиндустриализацией Украины © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Известно, что к моменту развала СССР Украина обладала мощным промышленным комплексом, в том числе и в области обороны. Тем не менее за годы независимости он пришёл в упадок.

Например, государственное предприятие «Антонов» с 2016 года не выпустило ни одного самолёта. Также прекратил своё существование Львовский автобусный завод, обанкротился Николаевский судостроительный завод, на грани банкротства находится некогда гигант украинского ракетостроения «Южмаш».

Одной из главных причин кризиса стратегических отраслей украинской промышленности, по мнению экспертов, является политика, проводимая правительством Украины после государственного переворота 2014 года.

Украинская промышленность создавалась в СССР в рамках единого народнохозяйственного комплекса, поэтому развал страны нанёс ей удар.

Но окончательно «добил» промышленный комплекс страны курс киевских властей на разрыв связей с Россией, что особенно ярко показывает пример того же «Южмаша».