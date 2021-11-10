Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для интернет-ресурса «Новое время страны» 10 ноября заявил, что надеется на неизменность позиции Белоруссии в отношении Крыма

Украинский чиновник указал, что признание Белоруссией Крыма в качестве российской территории приведёт к «непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

«Надеемся, что в Минске… не будут допускать шагов вопреки нормам международного права», — сказал Николаенко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не изменила своей позиции по Крыму, однако в Минске понимают, что «в реальности, Крым является сейчас российской территорией». Больной вопрос. Почему Белоруссия не признает Крым российским

Украина считает Крым своим вопреки тому, что жители полуострова в 2014 году на референдуме о статусе республики большинством в 96,6% голосов высказались за воссоединение с РФ. Явка на референдуме составила приблизительно 84% избирателей полуострова.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.