Украинский чиновник указал, что признание Белоруссией Крыма в качестве российской территории приведёт к «непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений». 

«Надеемся, что в Минске… не будут допускать шагов вопреки нормам международного права», — сказал Николаенко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не изменила своей позиции по Крыму, однако в Минске понимают, что  «в реальности, Крым является сейчас российской территорией».

Больной вопрос. Почему Белоруссия не признает Крым российским
Больной вопрос. Почему Белоруссия не признает Крым российским

Украина считает Крым своим вопреки тому, что жители полуострова в 2014 году на референдуме о статусе республики большинством в 96,6% голосов высказались за воссоединение с РФ. Явка на референдуме составила приблизительно 84% избирателей полуострова.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.