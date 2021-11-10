Украинский чиновник указал, что признание Белоруссией Крыма в качестве российской территории приведёт к «непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».
«Надеемся, что в Минске… не будут допускать шагов вопреки нормам международного права», — сказал Николаенко.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не изменила своей позиции по Крыму, однако в Минске понимают, что «в реальности, Крым является сейчас российской территорией».
Украина считает Крым своим вопреки тому, что жители полуострова в 2014 году на референдуме о статусе республики большинством в 96,6% голосов высказались за воссоединение с РФ. Явка на референдуме составила приблизительно 84% избирателей полуострова.
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.