Немецкие социал-демократы могут размещать нелегальных мигрантов у себя в квартирах, если места в Бундестаге не хватает, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге в Киеве 10 ноября

Так он прокомментировал предложение эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильcа Шмида уговорить Украину временно поселить у себя мигрантов с польско-белорусской границы.

«С какого перепугу мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — заявил Данилов.

Климкин посоветовал властям Украины добиться от ЕС гарантий в кризисе с мигрантами © МИД Украины

«У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов — Ред.), если мало места у них в Бундестаге, то пусть берут себе домой», — заявил Данилов.

Ранее Шмид раскритиковал Польшу за использование незаконных мер в отношении нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего востока, пытающихся попасть в Евросоюз через польско-белорусскую границу.

Он также предложил поговорить о решении этой проблемы «с соседними странами, такими как Украина».