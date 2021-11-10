Так он прокомментировал предложение эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильcа Шмида уговорить Украину временно поселить у себя мигрантов с польско-белорусской границы.
«С какого перепугу мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — заявил Данилов.
По его словам, это предложение было рассмотрено на заседании СНБО 10 ноября и отклонено.
«У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов — Ред.), если мало места у них в Бундестаге, то пусть берут себе домой», — заявил Данилов.
Ранее Шмид раскритиковал Польшу за использование незаконных мер в отношении нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего востока, пытающихся попасть в Евросоюз через польско-белорусскую границу.
Он также предложил поговорить о решении этой проблемы «с соседними странами, такими как Украина».