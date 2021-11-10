«По данным Министерства энергетики, по состоянию на 10 ноября гарантированные (минимальные) запасы угля не были соблюдены на 10 ТЭС… Соблюдение гарантированных запасов — это не "планы", это одно из условий лицензионной деятельности, которая, безусловно, должна выполняться, это правило, обязательное для выполнения каждой законопослушной компанией», — написал он.
Герус назвал шесть ТЭС группы ДТЭК (Кураховская, Ладыжинская, Добротворская, Бурштынская, Запорожская, Приднепровская), три «Центрэнерго» (Змиевская, Трипольская, Углегорская) и тепловую электростанцию «Донбассэнерго» — Славянская.
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.
На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.