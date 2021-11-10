Минимальные запасы угля не были соблюдены на 10 из 12 украинских теплоэлектростанций по состоянию на среду. Об этом 10 ноября сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале

«По данным Министерства энергетики, по состоянию на 10 ноября гарантированные (минимальные) запасы угля не были соблюдены на 10 ТЭС… Соблюдение гарантированных запасов — это не "планы", это одно из условий лицензионной деятельности, которая, безусловно, должна выполняться, это правило, обязательное для выполнения каждой законопослушной компанией», — написал он.

Герус назвал шесть ТЭС группы ДТЭК (Кураховская, Ладыжинская, Добротворская, Бурштынская, Запорожская, Приднепровская), три «Центрэнерго» (Змиевская, Трипольская, Углегорская) и тепловую электростанцию «Донбассэнерго» — Славянская.

«Катастрофические условия». Кто заработал на газовом кризисе на Украине © Украина.ру/Стрингер

На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.