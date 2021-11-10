Бывший депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко, известный своими связями с криминальными кругами, был арестован ФСБ по подозрению в государственной измене 10 ноября. Ломенко исключен из партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости

Ранее сообщалось, что Ломенко осуществлял шпионскую деятельность в пользу Украины в 2017-2018 годах. Украинский шпион осужден на 10 лет за попытку купить запчасти к С-300 © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщил журналистам депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, в отношении Ломенко запущена процедура исключения из партии Единая Россия.

«Задержанный — экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», — заявил Хинштейн.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (УК) России — «Государственная измена», которая предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.