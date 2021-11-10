Ранее сообщалось, что Ломенко осуществлял шпионскую деятельность в пользу Украины в 2017-2018 годах.
«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Как сообщил журналистам депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, в отношении Ломенко запущена процедура исключения из партии Единая Россия.
«Задержанный — экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», — заявил Хинштейн.
Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (УК) России — «Государственная измена», которая предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.