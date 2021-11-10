Представители Киева на заседании подгруппы по Донбассу проговорились о «кураторах за морями», с которыми они консультируются. Об этом заявила представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе Наталья Михайлова, передает РИА Новости 10 ноября

«На сегодняшнем заседании говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по "дорожной карте" по урегулированию конфликта в Донбассе. За необходимость рассмотрения данного вопроса выступили представители ЛНР, ДНР и России. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют "кураторов за морями", и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы», — говорится в заявлении Михайловой по итогам заседания подгруппы.

Венецианская комиссия считает, что Украина может не выполнять Минские соглашения © Facebook, Council of Europe / Facebook, Council of Europe / Перейти в фотобанк

Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.