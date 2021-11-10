«На сегодняшнем заседании говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по "дорожной карте" по урегулированию конфликта в Донбассе. За необходимость рассмотрения данного вопроса выступили представители ЛНР, ДНР и России. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют "кураторов за морями", и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы», — говорится в заявлении Михайловой по итогам заседания подгруппы.
Украинские делегаты в итоге, отметила Михайлова, отказались вести предметный диалог и «как обычно развели демагогию на излюбленные философские темы» о сути Минских соглашений и о сторонах конфликта, чем полностью заблокировали работу.
Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.