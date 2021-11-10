Украинский певец Иво Бобул ответил на критическое высказывание солистки группы Go_A Екатерины Павленко, которая намекнула, что его время прошло. Заочный диалог с коллегой Бобул повел 9 ноября в эфире программы ЖВЛ

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Известно, что артисты поругались из-за этого высказывания сразу после эфира, а потом продолжили комментировать произошедшее в эфире разных каналов. Певица уже объявила, что не будет общаться с Бобулом, теперь он ей ответил.

«Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак», — сказал Бобул.

А вот об опальной на Украине певице Ани Лорак, которая уехала работать в Россию, исполнитель, наоборот, высказался довольно лестно.

«Я уважаю ее все-таки, несмотря на то, что она поехала туда, будем говорить. Хорошо, а что тут у нас? Есть работа? Да нет работы», — сказал он.

Иво Бобул — украинский певец, имеет звания народного и заслуженного артистов Украины. В 2016 году стало известно о его работе в качестве помощника депутата Верховной Рады Украины от «Народного фронта» Николая Федорука.

В 2019-м сам Бобул баллотировался в парламент от партии «Патриот», а также артист неоднократно высказывал свои президентские амбиции.