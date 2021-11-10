Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать поздравления россиянам Крыма по случаю празднования Дня народного единства 4 ноября.
«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — заявил Макей.
Депутат парламента Белоруссии Андрей Савиных, комментируя слова главы МИД республики, заявил, что Минск и де-факто и де-юре давно признал Крым российским регионом.