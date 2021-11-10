Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал позицию Минска по поводу Крыма в интервью РИА Новости 10 ноября

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать поздравления россиянам Крыма по случаю празднования Дня народного единства 4 ноября. Турецкие активистки объяснили, зачем сторонникам Эрдогана Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — заявил Макей.

Депутат парламента Белоруссии Андрей Савиных, комментируя слова главы МИД республики, заявил, что Минск и де-факто и де-юре давно признал Крым российским регионом.