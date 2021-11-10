Двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Борис Павлов был найден повешенным в собственном доме. Об этом 10 ноября сообщает местный сайт «Новости Днепра»

Вилкул прокомментировал версию о самоубийстве мэра Кривого Рога Павлова © luganews.com

В полиции информацию пока не комментируют.

Бывший мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины завела дело по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. В настоящее время версия убийства больше не рассматривается.

Родной брат мэра Андрей Павлов был найден мертвым в своей квартире 18 октября. Причина смерти неизвестна. Часть украинских СМИ предположили, что смерть могла наступить в результате интоксикации алкоголем, однако друг погибшего опроверг эту версию.

Кроме того блогер Алексей Таймуразин сообщил 20 октября, что после смерти Андрея Павлова пропал его друг Вячеслав Малютяк.