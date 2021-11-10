«По предварительной информации, о суициде Бориса Павлова сообщила в полицию его гражданская супруга. Покойному было около 50 лет. Погибшего звали Борис Павлов. Он длительное время болел туберкулезом», — говорится в сообщении.
В полиции информацию пока не комментируют.
Бывший мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины завела дело по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. В настоящее время версия убийства больше не рассматривается.
Родной брат мэра Андрей Павлов был найден мертвым в своей квартире 18 октября. Причина смерти неизвестна. Часть украинских СМИ предположили, что смерть могла наступить в результате интоксикации алкоголем, однако друг погибшего опроверг эту версию.
Кроме того блогер Алексей Таймуразин сообщил 20 октября, что после смерти Андрея Павлова пропал его друг Вячеслав Малютяк.