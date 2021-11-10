Париж и Берлин должны призвать Киев выполнять Минские соглашения вместо милитаризации черноморского региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости 10 ноября

«Вместо прекращения милитаризации Украиной черноморского региона, разъяснения Киеву недопустимости его агрессивного поведения в Донбассе и воинственной риторики, а главное — необходимости незамедлительно начать переговоры с Донецком и Луганском Париж и Берлин, похоже, больше думают о повышении собственного профиля на международной арене или, есть еще одна версия, хотят обеспечить алиби Киевскому режиму», — сказала Захарова.

Постановочная встреча не нужна: Захарова ответила Кулебе о саммите в нормандском формате © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ранее Захарова заявила, что страны должны выполнить прежние договоренности, достигнутые в ходе саммитов, прежде чем встречаться в рамках нового «нормандского формата».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.