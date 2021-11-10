«Вместо прекращения милитаризации Украиной черноморского региона, разъяснения Киеву недопустимости его агрессивного поведения в Донбассе и воинственной риторики, а главное — необходимости незамедлительно начать переговоры с Донецком и Луганском Париж и Берлин, похоже, больше думают о повышении собственного профиля на международной арене или, есть еще одна версия, хотят обеспечить алиби Киевскому режиму», — сказала Захарова.
Она добавила, что Россия призывает западных партнеров, прежде всего Германию и Францию как соавторов Минского соглашения и участников «нормандской четверки», приложить максимум усилий для возвращения Киева на путь политического урегулирования ситуации в Донбассе в прямом диалоге с ним.
Ранее Захарова заявила, что страны должны выполнить прежние договоренности, достигнутые в ходе саммитов, прежде чем встречаться в рамках нового «нормандского формата».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.