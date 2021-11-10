Судья Соломенского районного суда Киева Анна Сергиенко сообщила в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора Украины о давлении со стороны посольства Туркменистана, сообщила 10 ноября «Судебно-юридическая газета»

По словам судьи, с этого года в её производстве находится дело, переданное в суд четыре года назад, по обвинению группы граждан Туркменистана в разбое и вымогательстве.

«Судья рассказала о том, что представители посольства общались с обвиняемыми в зале судебных заседаний с нарушением установленного порядка», — информирует издание.

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Судья заявила, что все вопросы уголовного производства на территории Украины должны определяться только уголовным процессуальным законодательством Украины, а дипломатические работники обязаны уважать законы страны места их пребывания.