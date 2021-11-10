По словам судьи, с этого года в её производстве находится дело, переданное в суд четыре года назад, по обвинению группы граждан Туркменистана в разбое и вымогательстве. 

«Судья рассказала о том, что представители посольства общались с обвиняемыми в зале судебных заседаний с нарушением установленного порядка», — информирует издание. 

Уволены судьи по «делу Стерненко», которые ранее подали в отставку
Уволены судьи по «делу Стерненко», которые ранее подали в отставку
© скриншот видео " 5 канал"
Сергиенко также упомянула получение судом письма посла Туркменистана на Украине с просьбой ускорить рассмотрение уголовного производства. 

Судья заявила, что все вопросы уголовного производства на территории Украины должны определяться только уголовным процессуальным законодательством Украины, а дипломатические работники обязаны уважать законы страны места их пребывания.