В частности, Тука выразил уверенность, что Белоруссия не будет оставлять мигрантов на своей территории.
«Продолжается миграционный кризис на границе Польши с Беларусью. Беженцы то и дело осуществляют попытки прорыва польского кордона… Часть из них имеет белорусские визы, часть — непонятно, откуда взялась. Почти все прибыли самолетами. По удивительному стечению обстоятельств, большая часть беженцев — довольно молодые мужчины… Действия организованных групп мигрантов не просто контролируются, но и направляются властью Беларуси… У меня нет ни грамма сомнений, что власти Беларуси не жаждут оставлять у себя мигрантов, которые наводнили республику… И я допускаю, что теми самыми белорусскими силовиками, которые сейчас направляют мигрантов на атаки границ Польши, беженцы могут быть направлены на атаку белорусско-украинской границы», — заявил Тука.
При этом бывший чиновник считает, что у нынешней украинской власти решительности и эффективности для противостояния подобным действиям нет.
Обстановка остается особенно напряженной на польско-белорусской границе. Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.
Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.