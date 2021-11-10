Президент Белоруссии Александр Лукашенко может перенаправить беженцев для атаки границы с Украиной. Об этом 10 ноября заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в комментарии Telegraf

«Ключ к урегулированию находится в Москве». Западные СМИ о кризисе на белорусско-польской границе © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Продолжается миграционный кризис на границе Польши с Беларусью. Беженцы то и дело осуществляют попытки прорыва польского кордона… Часть из них имеет белорусские визы, часть — непонятно, откуда взялась. Почти все прибыли самолетами. По удивительному стечению обстоятельств, большая часть беженцев — довольно молодые мужчины… Действия организованных групп мигрантов не просто контролируются, но и направляются властью Беларуси… У меня нет ни грамма сомнений, что власти Беларуси не жаждут оставлять у себя мигрантов, которые наводнили республику… И я допускаю, что теми самыми белорусскими силовиками, которые сейчас направляют мигрантов на атаки границ Польши, беженцы могут быть направлены на атаку белорусско-украинской границы», — заявил Тука.

При этом бывший чиновник считает, что у нынешней украинской власти решительности и эффективности для противостояния подобным действиям нет.

Обстановка остается особенно напряженной на польско-белорусской границе. Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.

Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.