Спасение находящейся в глубочайшем кризисе украинской энергетики премьер Денис Шмыгаль решил начать с возрождения управляющей компании, которой уже семь лет как нечем управлять. Об этом глава правительства написал на своем канале в Telegram 10 ноября

Целый ряд украинских экспертов и политиков утверждают, что нынешний энергокризис может привести к веерным отключениям электричества и виноват в этом Кабмин Шмыгаля, который уже второй сезон подряд не может или не желает запастись углем на отопительный сезон.

«Возобновляем работу предприятия "Энергетическая компания Украины". Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго". Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру», — объявил план спасения энергетики украинский премьер.

Он утверждает, что возобновление работы компании, отправленной на ликвидацию после того, как находившиеся в ее подчинении ТЭС были проданы в частные руки, позволит обеспечить бесперебойные поставки угля «Центрэнерго», в ведении которого находятся последние государственные теплоэлектростанции.

Польша: чем больше русофобии, тем выше цены на энергоносители © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Шмыгаль — выходец из структур многолетнего лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова, которому в данный момент принадлежит большая часть тепловой генерации в энергетике.

Решения правительства Шмыгаля, в частности, установление достаточно низкой верхней планки стоимости электричества на украинском энергорынке этим летом, привели к тому, что украинские государственные ТЭС вынуждены были работать себе в убыток и не смогли накопить достаточно средств для закупки запасов угля для прохождения отопительного сезона.

Нехватка угля на государственных ТЭС выгодна Ахметову, так как делает более востребованной электроэнергию его производства.