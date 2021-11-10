Украинские миротворцы в Косово потеряли документы о системе засекреченной связи. Об этом 10 ноября сообщил «РБК Украина» со ссылкой на материалы суда

Уголовное дело из-за потери секретных документов военными Украинского миротворческого контингента в Косово по ст. 422 (разглашение ведомостей военного характера, составляющее гостайну), ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст.426 (бездействие военной власти) Уголовного кодекса было открыто в апреле 2020 года. Его ведут следователи Киевского теруправления ГБР и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

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«Согласно указанному акту выявлена потеря технической документации на один комплект оборудования Т-230-1А», — говорится в материалах суда.

Также был обнаружен неучтенный комплект запчастей и приспособлений к изделию Т-230-1А, в состав которого входят секретные платы, содержащие государственную тайну.

Правоохранители обыскали служебные помещения Генштаба ВСУ и допросили свидетелей. Также этим делом занимаются сотрудники контрразведки СБУ.

Сроки расследования суд продлил до 23 октября 2022 года.