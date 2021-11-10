Уголовное дело из-за потери секретных документов военными Украинского миротворческого контингента в Косово по ст. 422 (разглашение ведомостей военного характера, составляющее гостайну), ст. 425 (халатное отношение к военной службе) и ст.426 (бездействие военной власти) Уголовного кодекса было открыто в апреле 2020 года. Его ведут следователи Киевского теруправления ГБР и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
Следователи выяснили, что представители Госспецсвязи в ходе плановой проверки национального контингента в Косово (воинская часть А1199, с местом дислокации в с. Ново Село, Косово, Республика Сербия) выявили ряд нарушений, приводящих к компрометации системы засекреченной связи (изделие Т-230-1А). По результатам проверки был составлен акт, который является секретным.
«Согласно указанному акту выявлена потеря технической документации на один комплект оборудования Т-230-1А», — говорится в материалах суда.
Также был обнаружен неучтенный комплект запчастей и приспособлений к изделию Т-230-1А, в состав которого входят секретные платы, содержащие государственную тайну.
Правоохранители обыскали служебные помещения Генштаба ВСУ и допросили свидетелей. Также этим делом занимаются сотрудники контрразведки СБУ.
Сроки расследования суд продлил до 23 октября 2022 года.