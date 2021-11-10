Украинская певица Анна Седокова «отметила» годовщину свадьбы с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой неоднозначной публикацией в Instagram. В среду, 9 ноября, она написала о цветах

«А любовь ли это? Женщинам безразличны цветы. Так считают мужчины, которым жаль тратить деньги на своих женщин. Да, есть женщины, которые любят ромашки. Есть те, кто любит коллекционировать кактусы. Есть те, кто категорически не любит. Но я таких не встречала», — порассуждала артистка.

Вызов TikTok-блогерам: Поплавский «сходил в баню» с толпой полуголых студенток © Михаил Поплавский/Instagram

«Мне было так приятно! Вроде и не первый год вместе. Но когда у меня дома нет цветов, мне становится грустно. И правда, не так важен размер. Конечно, когда большой — хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие», — заявила певица.

Свой рассказ о букете она завершила словами сожаления, что мужчины редко дарят женщинам цветы и посоветовала представителям сильного пола не обделять вниманием своих избранниц.

Поженились Седокова и Тимма в сентябре прошлого года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что увела его.

Для самой певицы это уже не первый союз. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича.

Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь себе в США.

В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов.